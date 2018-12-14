Информировать водителей об изменениях ПДД предложили с помощью блогеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума предложила информировать водителей об изменениях ПДД с помощью блогеров, общественных организаций и СМИ. С соответствующим заявлением выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.
"Сайты не работают, если на них нет интересного контента. Госавтоинспекции стоить расширять информирование граждан, сотрудничая с локальными и общероссийскими общественными организациями, блогерами и средствами массовой информации", – сказал он, передает Агентство "Москва".
По мнению Васильева, акции ГИБДД должны получить широкое медийное распространение. Это возможно только при участии простых граждан на местах, уверен депутат.
Ранее Госавтоинспекция ввела временный запрет на внесение изменений в ПДД. По словам представителя МВД Дмитрия Митрошина, никакие поправки ведомство инициировать больше не будет, поскольку многие уже запутались в существующих изменениях. Постоянные поправки приводят к тому, что до большинство водителей просто не успевают их отслеживать, согласился глава ГИБДД Михаил Черников.
На какой срок вводится мораторий не уточнялось. Однако он касается только МВД и не распространяется на инициативы министерства транспорта или правительства.
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