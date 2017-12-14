На выборах президента будет конкуренция – Путин

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Владимир Путин, отвечая на вопрос телеведущей Ксении Собчак, заявил, что на выборах президента в марте 2018 года между кандидатами будет конкуренция. Об этом президент сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции.

Путин также сказал Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты в 2018 году, что ее предвыборный лозунг "Против всех" – не позитивный.

По словам президента, этот лозунг не раскрывает программу действий для решения существующих проблем.

"Вы идете под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?", – сказал глава государства.

По мнению президента, оппозиции, если она хочет добиться успеха, нужно выйти к людям с позитивной программой, а не таким лозунгом.