Путин назвал удовлетворительной работу нынешнего правительства

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Владимир Путин назвал удовлетворительной работу нынешнего состава правительства. Об этом глава государства заявил во время большой пресс-конференции.

"Что касается действующего правительства, я в целом считаю, что оно работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы", – отметил президент, отвечая на вопрос о том, сохранится ли состав правительства до конца президентских выборов.

Ранее Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец. Президент добавил, что рассчитывает на широкую поддержку граждан.

Тринадцатная большая пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с главой государства аккредитовалось рекордное число журналистов – 1640 человек. Читайте онлайн-трансляцию мероприятия на портале Москва 24.