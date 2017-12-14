Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

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Решение о повышении пенсионного возраста еще не принято, заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что перед тем, как принять принципиальное решение нужно просчитать все риски, связанные с этой инициативой.

По словам Путина, сторонники идеи справедливо отмечают, что при увеличении продолжительности жизни при текущем сроке выхода на пенсию будет сокращаться число работающих людей и расти количество пенсионеров.

Противники же отмечают, что в будущем потребность в кадрах может также сократиться, поскольку производства будут более технологичными. Они будут требовать меньшего числа работников на предприятиях.

Путин также отметил, что если будет принято решение о повышении пенсионного возраста, то его повысят одинаково для мужчин и женщин.

Тринадцатная большая пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с главой государства аккредитовалось рекордное число журналистов – 1640 человек. Читайте онлайн-трансляцию мероприятия на портале Москва 24.