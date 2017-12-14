Ситуация с проверками бизнеса меняется к лучшему, но медленно – Путин

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Сокращение количества плановых проверок бизнеса и ведение реестра проверок улучшают ситуацию с проверками к лучшему, заявил Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

По его словам, количество внеплановых проверок бизнеса должно быть не более 30 процентов от плановых. "Наконец, должен быть реестр, в котором должно быть отражено, кто проверяет, когда проверяет, сколько раз проверяет", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что последующее внедрение этих принципов должно оздоровить ситуацию с проверками.