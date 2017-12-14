Путину необходимо собрать 300 тыс подписей в поддержку выдвижения – ЦИК

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Президенту РФ Владимиру Путину предстоит собрать в поддержку своего выдвижения на выборах в 2018 году 300 тысяч подписей избирателей.

При этом в каждом регионе число подписей не должно превышать 7,5 тысячи. Об этом рассказал заместитель руководителя ЦИК России Николай Булаев, передает РИА Новости.

Булаев отметил, что самовыдвижение является более сложной формой участия в президентской гонке.

Путин объявил о своем намерении баллотироваться в президенты в качестве самовыдвиженца во время ежегодной пресс-конференции, которая проходит в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной в четверг, 14 декабря.