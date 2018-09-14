Путин и Эрдоган могут встретится в Сочи 17 сентября − Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Следующая встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти в Сочи 17 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, такая встреча возможна, и она готовится", − цитирует представителя Кремля ТАСС. Песков подтвердил, что переговоры президентов России и Турции должны состояться в Сочи в понедельник, 17 сентября.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также заявил, что 17 сентября Эрдоган планирует обсудить с Путиным развитие событий в Сирии. "Мы готовы вести борьбу с террористами, также хотим добиться урегулирования сирийского кризиса политическим путем, готовы к сотрудничеству в этих вопросах", − подчеркнул министр.

Ранее в Тегеране прошли переговоры лидеров РФ, Турции и Ирана. Участники встречи обсуждали ситуацию в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в САР. После этой встречи Дмитрий Песков сообщил о договоренности Владимира Путина и Тайипа Эрдогана продолжить общение.