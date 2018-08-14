В Совфеде отреагировали на решение США по Договору по открытому небу

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия неукоснительно выполняет Договор по открытому небу. Так он отреагировал на обвинения США, передает РИА Новости.

Серебренников подчеркнул, что все обвинения совершенно не обоснованны, и Россия поступает в соответствии с договоренностями и их сроками, точно так же, как и с договором об уничтожении химоружия.

Ранее сообщалось, что Штаты замораживают сотрудничество с РФ в рамках Договора, пока Москва не вернется к его соблюдению. Такой текст содержится в оборонном бюджете США, подписанным Дональдом Трампом.

Согласно документу, президенту необходимо предоставить сертификат, подтверждающий соблюдение Россией своих обязательств. Ответственность за оценку выполнения данного требования несет госсекретарь США