В Совфеде отреагировали на решение США по Договору по открытому небу

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия неукоснительно выполняет Договор по открытому небу. Так он отреагировал на обвинения США, передает РИА Новости.
Серебренников подчеркнул, что все обвинения совершенно не обоснованны, и Россия поступает в соответствии с договоренностями и их сроками, точно так же, как и с договором об уничтожении химоружия.
Ранее сообщалось, что Штаты замораживают сотрудничество с РФ в рамках Договора, пока Москва не вернется к его соблюдению. Такой текст содержится в оборонном бюджете США, подписанным Дональдом Трампом.
Согласно документу, президенту необходимо предоставить сертификат, подтверждающий соблюдение Россией своих обязательств. Ответственность за оценку выполнения данного требования несет госсекретарь США
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: