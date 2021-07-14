Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:51

В Кремле оценили рекомендованные спортсменам ответы на вопросы на Олимпиаде

власть политика спорт

Фото: depositphotos/Lazyllama

Рекомендации Олимпийского комитета России по ответам на провокационные вопросы для олимпийцев не помешают. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что олимпийцам следует придерживаться принципа "спорт вне политики" и не обсуждать вопросы Крыма или Донбасса. Лучшим ответом на провокационные вопросы Песков назвал: "No comment".

"В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен решает, пользоваться этим или нет", – цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Песков подчеркнул, что спортсмены не политики, хотя многие хотят сделать из них политиков. Чтобы российские олимпийцы не попадали в тяжелые ситуации, для них разработали ряд рекомендаций.

Ранее в СМИ появилась информация, что ОКР разослал российским спортсменам инструкцию с рекомендованными ответами на острые вопросы.

Перед этим стало известно, что численность иностранных делегаций на ОИ-2020 могут сократить. Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио собирается сократить до 41 тысячи человек общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования из-за рубежа.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать