В Кремле оценили рекомендованные спортсменам ответы на вопросы на Олимпиаде

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Рекомендации Олимпийского комитета России по ответам на провокационные вопросы для олимпийцев не помешают. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что олимпийцам следует придерживаться принципа "спорт вне политики" и не обсуждать вопросы Крыма или Донбасса. Лучшим ответом на провокационные вопросы Песков назвал: "No comment".

"В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен решает, пользоваться этим или нет", – цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Песков подчеркнул, что спортсмены не политики, хотя многие хотят сделать из них политиков. Чтобы российские олимпийцы не попадали в тяжелые ситуации, для них разработали ряд рекомендаций.

Ранее в СМИ появилась информация, что ОКР разослал российским спортсменам инструкцию с рекомендованными ответами на острые вопросы.

Перед этим стало известно, что численность иностранных делегаций на ОИ-2020 могут сократить. Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио собирается сократить до 41 тысячи человек общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования из-за рубежа.

