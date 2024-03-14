Песков объяснил целесообразностью отмену передачи Росимуществу активов Danone

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Указ Владимира Путина об отмене передачи под временное управление Росимуществу активов компании Danone связан с целесообразностью, поэтому какой-либо тенденции в отношении остальных компаний в данном случае не наблюдается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все факторы, все условия и конкретная ситуация, в которой принимается решение", – уточнил он.

Накануне Путин указом отменил передачу иностранных долей российской "дочки" "Данона" во временное управление Росимущества, который был подписан президентом еще 16 июля 2023 года. Тогда по документу в управление Росимущества переходили акции "Данон Россия", принадлежавшие фирмам Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд". Теперь эти пункты признаны утратившими силу.

В феврале прошлого года в руководстве "Данона" заявляли о готовности выставить на продажу российские активы. Однако они требовали включить условие о праве обратного выкупа.

Позднее стало известно, что гендиректором акционерного общества "Данон Россия" стал зампред Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.



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