Путин отменил передачу иностранных долей российской "дочки" "Данона" в Росимущество

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Владимир Путин своим указом отменил передачу иностранных долей российской "дочки" "Данона" во временное управление Росимущества. Соответствующий документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

Предыдущим указом российского президента в управление Росимущества переходили акции "Данон Россия", принадлежавшие фирмам Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд". Теперь эти пункты признаны утратившими силу.

В феврале 2023 года в руководстве "Данона" выражали готовность выставить на продажу российские активы. Однако условием указывалось право обратного выкупа.

Документ о переходе иностранных долей во временное управление Россией был подписан лидером РФ 16 июля 2023 года.

Позднее стало известно, что гендиректором акционерного общества "Данон Россия" стал зампред Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.



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