Госдума запустила необычный конкурс для рэперов

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Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи запустил конкурс для рэперов. Исполнители должны рассказать о любом населенном пункте страны. Об этом сообщил председатель комитета Михаил Дегтярев.

"Мы запускаем конкурс. Называется "Безграничный рэп". Под эгидой нашего комитета. Конкурс на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России", – сказал он, передает РИА Новости.

По словам Дегтярева, главным критерием оценки станет желание зрителей после просмотра ролика приехать в тот город, о котором идет речь в песне. Он также отметил, что таким образом депутаты также хотят дать рэп-исполнителям возможность высказаться открыто и показать не только преимущества, но недостатки того или иного населенного пункта.

К участию в конкурсе приглашаются все начинающие рэперы до 30 лет. Сбор работ начнется в январе 2019 года, а итоги будут подведены весной.

Ранее в декабре Владимир Путин поручил разобраться в причинах отмены концертов рэперов в ряде регионов страны.

Кроме того, в декабре в Госдуме прошел круглый стол с участием депутатов, рэперов и представителей профильных ведомств. Одной из тем стала отмена концертов некоторых исполнителей в регионах.

Участие во встрече приняли рэперы Птаха, Рома Жиган, а также видеоблогер Дмитрий Ларин. Также присутствовали представители Генпрокуратуры, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте по правам ребенка.

За последние недели в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле "следят очень внимательно" за ситуацией с отменой концертов.