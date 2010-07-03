В Кремле оценили идею Грефа о сокращении штата полиции

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Кремле учитывают мнение Германа Грефа, который предложил сократить число сотрудников правоохранительных органов и увеличить зарплаты оставшимся.
"Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме заявил, что для сокращения расходов бюджета можно в три-четыре раза увеличить зарплату полицейским, сократив их количество.
Греф в 1998–2000 годах являлся первым заместителем министра государственного имущества РФ, а в 2000–2007 годах – министром экономического развития и торговли.
В июле 2015 года Владимир Путин подписал указ о сокращении предельной штатной численности органов МВД. Под сокращения попали 110 тысяч человек. Увольнения не коснулись территориальных, линейных и оперативных подразделений полиции, работающих непосредственно с населением. МВД за счет сокращений сэкономило 111 миллиардов рублей.
Предыдущий указ, подписанный Путиным в мае 2014 года, устанавливал предельную штатную численность МВД в один миллион 113 тысяч 172 человека.
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