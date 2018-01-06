В ГИБДД сократили 10 тысяч сотрудников

6 января, 16:55
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
С 1 января 2018 года вступил в силу указ Владимира Путина, сокращающий штатную численность сотрудников МВД на 10 тысяч – c 904 871 единицы до 894 871 единицы. Сокращения затронут только сотрудников ГИБДД, сообщает "Российская газета".
Пока что общая численность сотрудников ГИБДД в России составляет около 55 тысяч человек. Сокращение на 10 тысяч составит почти 18 процентов.
Сокращение коснется лишь тех, кто работает непосредственно на дороге – вылавливает нарушителей, контролирует безопасность на дороге, разбирается в ДТП, выезжает на аварии.
Согласно приказу, попавшие под сокращение, смогут перевестись на вакантные должности в другие подразделения МВД.
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