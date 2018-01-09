В России сократили 10 тысяч сотрудников ГИБДД

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В полиции заявили о сокращении численности ГИБДД на 10 тысяч человек с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В пресс-службе отметили, что штат стал меньше в подразделениях ГИБДД и ДПС ГИБДД. Сокращение коснулось только тех, кто работает непосредственно на дороге – вылавливает нарушителей, разбирается в ДТП и т.д. Под сокращение не попали должности, связанные с "совершением регистрационных действий" и проведением экзаменов на получение прав.
Согласно приказу, сотрудники, попавшие под сокращение, могут перевестись на вакантные должности в другие подразделения полиции.
В конце 2017 года президент Владимир Путин установил максимально допустимую штатную численность в МВД c 904 871 единицы до 894 871 человек.
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