Правительство обсуждает программу по обновлению городского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает "Коммерсант".

Сперва это будет пилотный проект с привлечением частных инвестиций, который предлагают провести в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Саратове, Твери и Челябинске.

Предварительно объем инвестиций оценивается в 340 миллиардов рублей, 196 из них пойдут на обновление транспортного парка, еще 112 – на инфраструктуру. Если программа окажется успешной, ее запустят еще в 40 городах.

Если проект масштабировать до 1100 городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, программа обойдется в 2,1 триллиона рублей. При этом отмечается, что обновить транспортный парк целиком не получится, поскольку совокупные мощности производителей не позволяют выпускать с конвейера больше семи тысяч автобусов.

В Минпромторге сообщили, что готовы принять участие в проекте, хотя еще не получили его. В Минфине решений по программе пока не принято, а в Минтрансе рассказали, что уже привлечены к обсуждению проекта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы рассказал об итогах работы транспортного комплекса города в первом полугодии 2019 года. Он отметил, что за это время московским транспортом воспользовались 2,86 миллиарда пассажиров, и это на 22% больше, чем в первом полугодии 2010 года.

В будние дни на городском транспорте совершается 19,4 миллиона поездок. Это на 16% процентов больше, чем в 2010 году. По его словам, в этом году ожидается поставка более 1,6 тысячи единиц нового подвижного состава Московского транспорта, в том числе 216 вагонов метро "Москва", 863 автобуса, 40 трамваев, 75 электробусов, 430 вагонов электричек) 10 тысяч новых машин такси и 5 тысяч новых машин каршеринга.

Также обновляется подвижной состав пригородного железнодорожного сообщения. С 2010 года парк был обновлен на 56% (закуплено 2 706 новых вагонов). До конца этого года будет обустроено 35,7 километра выделенных полос.

Московский велопрокат является одним из самых востребованных в мире. Сейчас в Москве работают 530 станций с 5 300 тысячами велосипедов. Из них 100 станций на 1 000 велосипедов были открыты в 2019 году.