Первая партия угля из США прибыла на Украину

13 сентября 2017, 13:11
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
На Украину прибыла первая партия угля из США, сообщает РИА Новости. Его планируют разгрузить за трое суток.
Первую партию отправили 22 августа, а уже 13 сентября к перегрузочному комплексу "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно Ocean Ambitious. Всего в Одессу доставили 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго".
"Центрэнерго" и американская Xcoal Energy & Resources подписали контракт на поставку топлива еще в августе. Согласно договору, до конца года Украина купит 700 тысяч тонн энергетического угля.
Цена составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт и будет варьироваться от поставки к поставке. При этом отмечается, что российский уголь стоит около 80 долларов за тонну.
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