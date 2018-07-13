Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в первую очередь Дональд Трамп является для Владимира Путина визави на предстоящих 16 июля переговорах. Так он прокомментировал заявление американского лидера о том, что считает Путина своим конкурентом, передает ТАСС.

Также Песков отметил, что формат саммита лидеров РФ и США в Хельсинки не предполагает принятия совместного коммюнике. По его словам, заявления будут сделаны непосредственно двумя президентами по итогам мероприятия.

Ранее президент США заявил, что воспринимает российского коллегу не как врага, а как соперника, который однажды станет другом.

Президенты двух стран проведут саммит 16 июля в Хельсинки. Повесткой встречи станут возможные перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной политики.