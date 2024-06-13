Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин констатировал рост интереса молодежи к науке, хотя многие школьники сейчас и хотят быть блогерами. Такое мнение президент высказал на заседании Совета по науке и образованию.

При этом он попросил российский кабмин и президиум по науке и образованию взять под особый контроль нацпроект "Молодежь и дети". По словам лидера страны, необходимо кратно расширить возможности для переподготовки педагогов.

"Механизмы выделения средств для проведения передовых исследований в нашей стране должны быть более удобными и более гибкими. Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы", – сказал Путин.

Однако у президента РФ возникли вопросы из-за ситуации, когда одной научной тематикой занимаются разные организации, а другие, не менее важные направления, остаются "неприкрытыми". Поэтому лидер страны попросил еще раз посмотреть на общее планирование и реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. При этом, подчеркнул президент, горизонт планирования таких исследований должен расширяться.

"Чем дальше, тем эффективнее будет конечный результат", – сказал он.

Путин также попросил представить конкретные предложения по механизмам участия бизнеса в ускоренном создании отечественных передовых научных решений. Он рассказал, что здесь важно использовать опыт российского научного фонда, федеральных научно-технических программ в области сельского хозяйства и генетики.

"Весь наш научный, технологический, образовательный и производственный потенциал в полном смысле слова нужно собрать в единый кулак. И здесь распыление сил и средств недопустимо", – сказал президент.

Ранее Путин заявлял, что наука в РФ ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте, ее развитие обеспечено. Российский президент отмечал, что страна справляется со сбоями, которые возникли при реализации коллайдера NICA в Дубне из-за недружественных стран.

