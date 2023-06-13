Путин предложил создать в России парк снесенных на Украине памятников

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Владимир Путин предложил создать в России парк, состоящий из снесенных на Украине памятников. Об этом пишет ТАСС.

"Вы предложите, чтобы все памятники отправляли в Россию. Снесли в Одессе памятник Екатерине II, основательнице города, мы бы забрали его с удовольствием", – сказал глава РФ.

Ранее президент заявил, что цели спецоперации на Украине при необходимости корректируются, однако в целом остаются прежними. Он также подчеркнул, что после распада Советского Союза Россия стремилась к хорошим отношениям с другими странами. По его словам, соответствующий настрой сохраняется у нее и сегодня.

Также Путин отметил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории России. При этом он подчеркнул, что нужно тщательнее работать против украинской агентуры.

Путин встретился с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ