Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Политика

Путин предложил создать в России парк снесенных на Украине памятников

Фото: wikimedia.org/Mehlauge

Владимир Путин предложил создать в России парк, состоящий из снесенных на Украине памятников. Об этом пишет ТАСС.

"Вы предложите, чтобы все памятники отправляли в Россию. Снесли в Одессе памятник Екатерине II, основательнице города, мы бы забрали его с удовольствием", – сказал глава РФ.

Ранее президент заявил, что цели спецоперации на Украине при необходимости корректируются, однако в целом остаются прежними. Он также подчеркнул, что после распада Советского Союза Россия стремилась к хорошим отношениям с другими странами. По его словам, соответствующий настрой сохраняется у нее и сегодня.

Также Путин отметил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории России. При этом он подчеркнул, что нужно тщательнее работать против украинской агентуры.

Путин встретился с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика