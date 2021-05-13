В Кремле назвали новые сообщения про "дворец в Геленджике" ерундой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле считают ерундой новые сообщения про строительство "дворца в Геленджике", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он вновь подчеркнул, что российский лидер не имеет никакого отношения к этому объекту. Так представитель Кремля отреагировал на публикацию британской госкорпорации BBC, в которой утверждается, что у нее есть документы, якобы свидетельствующие, что в строительстве "дворца" ключевую роль играло государство.

"Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было – это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. Не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Владимир Путин опроверг информацию о том, что ему принадлежит дворец в Геленджике. Президент рассказал, что фильм, в котором говорится про этот дворец, он не смотрел, однако видел некоторые подборки.

Глава государства добавил, что слухи о его геленджикском дворце – это попытка "промыть мозги" россиянам. Он также обратил внимание на то, что в фильме отсутствует ряд доказательных документов.