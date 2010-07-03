Улицу в Москве могут назвать в честь погибшего главы ДНР Захарченко

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал инициативу назвать одну из московских улиц в честь погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщает Агентство "Москва".

"Есть районы – и новые районы, которые по сей день являются такими побратимами с Донецком и другими городами. Я бы поддержал", – заявил Герасимов, отметив, что Захарченко "является частью современной истории наших взаимоотношений" с Украиной и Донбассом.

Ранее депутат Госдумы Казбек Тайсаев рассказал, что в нижней палате парламента предлагают назвать одну из улиц Москвы в честь Захарченко.

Глава ДНР погиб днем 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Ранения получили еще два человека, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

По делу об убийстве Захарченко задержали агента СБУ. В ДНР не исключили участия в организации взрыва "западных спецслужб". Российский МИД обвинил в произошедшем Украину.