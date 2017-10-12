Посол РФ в США назвал недружелюбными действия американских коллег

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

Недружелюбными шагами назвал посол России в США Анатолий Антонов действия американских властей, которые ранее распорядились снять флаги с дипобъектов РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне.

В своем микроблоге в Twitter Антонов написал, что "недружелюбные шаги США идут вразрез звучавшим ранее заверениям о желании налаживать российско-американские отношения".

Ранее посольство сообщало, что власти США сняли российские флаги со зданий дипломатической собственности РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне.