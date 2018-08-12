Путин объявил о создании "Каспийского экономического форума"

Владимир Путин объявил о создании странами Каспия собственного экономического форума на открытии саммита глав государств "Каспийской пятерки" в Актау. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран", − заявил российский лидер.

Путин также отметил, что Россия приветствует мораторий на вылов осетра в Каспийском море и готова поддержать его продление.

Помимо этого, глава государства подчеркнул важность саммит стран "Каспийской пятерки" (России, Ирана, Азербайджана, Туркмении и Казахстана). Он отметил, что конвенция о статусе Каспийского моря гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав.

Документ также регламентирует вопросы разграничений, режимов судоходства и рыболовства, также содержит принципы военно-политического взаимодействия стран.