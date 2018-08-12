Минобороны рассекретило приказ Сталина бомбить Берлин

Минобороны рассекретило архивные документы об истории авиации во времена Великой Отечественной войны и подвигах летчиков. Документы опубликованы на официальном портале ведомства.
На сайте можно ознакомиться с копией рукописного проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке Берлина в начале войны.
Также на портале военного ведомства опубликованы документы с подробностями подвигов пилотов-штурмовиков, имена которых впервые стали известны широкой общественности.
В документах говорится, что младший лейтенант Владимир Гуляев нанес тяжелый удар противнику и посадил полуразбитый самолет на одно шасси.
Также на сайте представлены малоизвестные наградные документы на экипаж, повторивший подвиг Гастелло (старшие лейтенанты Леонтий Драмарецкий и Черевко и старшина Алексеев).
Помимо этого, Минобороны разместило аналитические документы о "живучести" самолетов, моторов, авиационного вооружения и специального военного оборудования.
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