Названы условия для допуска сотрудников СМИ на послание Путина

Фото: kremlin.ru
Началась аккредитация на участие в освещении ежегодного послания президента Федеральному собранию. Как сообщили в Кремле, к очной работе на мероприятие будут допущены журналисты с двумя отрицательными ПЦР-тестами на коронавирус.
Также уточняется, что с учетом требований Роспотребнадзора будет определено количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы.
"Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно", – говорится в сообщении.
Необходимо будет предъявить справки в печатном или электронном виде при входе. Заявку на аккредитацию можно оставить до 17:00 по московскому времени 13 апреля на сайте kremlin.ru. На президентском сайте 15 апреля опубликуют информацию о времени и месте сбора.
Ранее Владимир Путин объявил о начале подготовки своего послания к Федеральному собранию.
Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические и идеологические положения.
Послание Путина Федеральному Собранию будет постковидным
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