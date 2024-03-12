Организаторы программы "Время героев" получили 30 тыс заявок на участие – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 30 тысяч заявок поступило на кадровую программу для бойцов СВО "Время героев" с начала марта. Об этом сказал Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".

Предстоит строгий отбор, конкурс будет проводиться на постоянной основе, отметил президент. Он уточнил, что те, кто не пройдет, потом смогут попробовать еще.

Кроме того, Путин пообещал создавать условия для получения высшего образования для участников СВО, чтобы они смогли принять участие в программе "Время героев".

Президент рассказал о запуске первого потока программы во время оглашения послания Федеральному собранию. Наставниками первых участников проекта станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших компаний.

Сайт кадровой программы заработал 1 марта. Главная цель проекта заключается в подготовке новых кадров из числа военнослужащих для последующего устройства в органы государственной и муниципальной власти.