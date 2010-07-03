Пушкова не удивило заявление главы ФАС о переплатах за ЖКХ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российского сенатора Алексея Пушкова не удивило заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратной переплате за коммунальные услуги. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Он указал, что подобные заявления не вызывают удивление, если знаешь, как работают управляющие компании. Пушков привел пример, когда жителю Перми выставили счет в 2,2 миллиона рублей за услуги ЖКХ. В управляющей компании посчитали, что в его квартире площадью 40 квадратных метров проживает более четырех тысяч человек.

Глава ФАС Артемьев сообщил: большинство у нас в 2 раза переплачивает за ЖКХ. Не удивлён, зная, как работают управ.компании. В Перми владельцу двушки выставили счёт на 2.2 млн рублей, подсчитав, что на 40 кв м проживает 4050 человек! И никогда УК не «ошибутся» в пользу граждан. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 марта 2019 г.



11 марта глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за услуги ЖКХ. По его словам, особенно эта тенденция видна в регионах. Он отметил, что зачастую это связано с тем, что местные власти используют личные связи для продавливания завышенных тарифов.

