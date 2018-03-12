Путин внес в Госдуму законопроект об усилении ответственности в сфере госзакупок

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который предусматривает усиление уголовной ответственности за нарушения в сфере госзакупок. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как сказано в тексте документа, размещенного в базе данных Госдумы, был выявлен ряд пробелов "в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в названной сфере со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты".

Согласно законопроекту, за злоупотребления в сфере госзакупок не должностных лиц могут приговорить к штрафу в размере до 200 тысяч рублей или к заключению на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Отмечается, что в 2017 году Счетная палата выявила в общей сложности 2,3 тысячи нарушений при осуществлении госзакупок. При этом сумма ущерба превысила 118,7 миллиарда рублей.