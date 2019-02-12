Медведев пообещал "решить судьбу" Роспотребнадзора

Дмитрий Медведев заявил, что если Роспотребнадзор не справится с вопросом качества продовольственных товаров в стране, то правительство решит судьбу этого ведомства. Такое заявление сделал во вторник, 12 февраля, глава кабмина на встрече с членами Совета Федерации, передает телеканал Москва 24.
"Если под качеством понимать соблюдение нормативных требований, ГОСТов, технических условий, то тогда – у меня другого варианта нет – это должна быть компетенция Роспотребнадзора", – заявил Медведев.
Он высказал пожелание, чтобы ведомство "не отгребало от этой темы". Также премьер подчеркнул, что в стране нужно назначить единое ведомство, ответственное за качество продуктов питания. В этом вопросе премьер предложил отталкиваться от юридических реалий.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с членами Совета Федерации Медведев также предложил ввести сертификаты для бутилированной воды. Это касается и вопросов по детскому питанию.
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