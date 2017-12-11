Путин прибыл в Египет на переговоры с президентом ас-Сиси

11 декабря, 14:31
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин прибыл в Египет с официальным визитом. Он планирует обсудить с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что одной из тем встречи также станут вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.
Кроме того, 11 декабря Путин также посетит Турцию, с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом он обсудит реализацию крупных совместных проектов в области энергетики. Главы государств затронут в разговоре тему Ближнего Востока и сирийское урегулирование.
До визита в Египет Владимир Путин посетил военную базу в сирийском Хмеймиме. Там президент дал приказ о выводе российских войск из арабской республики.
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