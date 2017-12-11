Владимир Путин посетит Турцию и Египет 11 декабря

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Владимир Путин посетит две страны с официальными визитами 11 декабря. Президент проведет переговоры с главой Египта Абдельфаттахом Сиси и с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время встречи в Каире планируется обсудить развитие российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

"Состоится также обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня, прежде всего по проблематике обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", – отмечает пресс-служба Кремля.

Одной из главных тем переговоров с Эрдоганом станут российско-турецкие проекты в области энергетики. Лидеры стран также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование.