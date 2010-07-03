Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста для службы в органах внутренних дел. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно документу, на пять лет дольше смогут служить генерал-лейтенанты внутренней службы и юстиции, генерал-майоры полиции, внутренней службы и юстиции. Для них предельный возраст службы предлагают увеличить с 60 до 65 лет. Полковникам полиции, юстиции и внутренней службы могут разрешить нести службу не до 55, а до 60 лет. Для майоров и подполковников предельный возраст службы составит не 50, а 55 лет.

Законопроект предусматривает повышение до 40 лет максимального возраст для поступления на службу в органы внутренних дел – на должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Сотрудникам МВД также могут предоставить дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами. Помимо этого, законопроект запрещает увольнять сотрудника за проступок позднее, чем в течение полугода со дня доклада его начальнику.

В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает МВД право определять порядок выплаты компенсаций семьям погибших или получивших увечья полицейских. Документ наделяет ведомство аналогичными полномочиями в тех случаях, когда нанесен вред имуществу сотрудника полиции и его близких родственников.