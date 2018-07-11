ЦИК одобрил формирование "дачных" избирательных участков

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Центризбирком одобрил формирование избирательных участков за пределами территории столицы для голосования на выборах мэра Москвы. Такое решение приняли в ходе заседания Центральной избирательной комиссии, передает Агентство "Москва".

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, создание "дачных" участков – это пилотный проект, направленный на то, чтобы расширить возможности избирательных прав.

"Понятно, что это переходный шаг. Есть разные мнения. Некоторые говорят, что чем более современнее, тем меньше контроля. Очень важно соблюсти безопасность, максимальную прозрачность, максимальное удобство, убрать все барьеры и обеспечить максимальный контроль. Надо все это совместить", – сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК совместно с рабочей группой Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы будет работать над этим. Памфилова также выразила благодарность Московской городской думе за принятый закон об общественном контроле за выборами.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Ранее стало известно, что видеонаблюдение с трансляцией в интернет на выборах мэра Москвы организуют на 3,6 тысячи участковых избирательных комиссий и 128 территориальных избирательных комиссий.

Модульные избирательные участки могут использовать и для голосований после выборов мэра Москвы, если этот опыт окажется успешным.

Модули соответствуют всем установленным для них нормам: в них есть места для наблюдателей, кабинки для тайного волеизъявления, по две урны, камеры видеонаблюдения. Также в них выдержан необходимый температурный режим, и все соответствует пожарной безопасности.