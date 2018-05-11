Представитель Кудрина опроверг информацию о согласии возглавить Счетную палату

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Представитель Алексея Кудрина не подтвердил информацию о том, что экс-министр финансов согласился возглавить Счетную палату, сообщает "Газета.ру".

"У нас есть комментарий со вчерашнего дня: получил предложение и обдумывает его. Я ничего не опровергаю, но и не подтверждаю", – заявил представитель Кудрина.

По его словам, если Кудрин согласиться, он об этом заявит, если не согласится – не заявит.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кудрин согласился возглавить Счетную палату.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принимал решений относительно кандидатуры Кудрина.

Песков также обещал сообщить, когда то или иное решение будет принято.