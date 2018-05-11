Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2018, 18:56

Политика

Представитель Кудрина опроверг информацию о согласии возглавить Счетную палату

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Представитель Алексея Кудрина не подтвердил информацию о том, что экс-министр финансов согласился возглавить Счетную палату, сообщает "Газета.ру".

"У нас есть комментарий со вчерашнего дня: получил предложение и обдумывает его. Я ничего не опровергаю, но и не подтверждаю", – заявил представитель Кудрина.

По его словам, если Кудрин согласиться, он об этом заявит, если не согласится – не заявит.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кудрин согласился возглавить Счетную палату.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принимал решений относительно кандидатуры Кудрина.

Песков также обещал сообщить, когда то или иное решение будет принято.

власть политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика