Путин и Эрдоган заявили о важности иранской сделки для мировой безопасности

11 мая 2018, 14:26
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом решение США выйти из ядерной сделки с Ираном. В рамках телефонного разговора российский и турецкий лидеры высказали мнение о том, что совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является одной из опор международной безопасности. Путин и Эрдоган договорились координировать свои дальнейшие действия с учетом этих реалий, сообщается на сайте Кремля.
"Обсуждена ситуация, связанная с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", − говорится в сообщении. Также отмечается, что, по мнению обоих лидеров "сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения".
Во время беседы Эрдоган передал российскому коллеге поздравления по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в связи со вступлением Путина в должность президента России. Кроме того, лидеры обсудили вопросы сирийского урегулирования и реализации двусторонних проектов.
8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном (СВПД). В ответ Великобритания, Германия и Франция заявили о готовности продолжать выполнять условия сделки. Тегеран, в свою очередь, сообщил, что проведет переговоры с остальными ее участниками, чтобы по их результатам принять решение о своих дальнейших шагах.
При этом 10 мая президент США выступил с еще одним заявлением. Он подчеркнул, что надеется заключить "хорошую сделку" с Ираном на новых условиях.
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