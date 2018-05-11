Трамп рассчитывает заключить новую сделку с Ираном

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Дональд Трамп надеется заключить "хорошую сделку" с Ираном. По его мнению, она пошла бы на пользу Тегерану. Свои мысли президент США озвучил 10 мая, выступая перед своими сторонниками в Индиане, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Американский лидер отметил, что соглашение, заключенное в 2015 году, не помешало Ирану заполучить оружие массового поражения, а наоборот, помогло. При этом он подчеркнул, что Штаты не позволят Ирану владеть ядерным оружием.

"Мы вводим самые жесткие, сильные, строгие санкции в отношении Ирана. И я надеюсь, что смогу заключить с ними сделку. Хорошую сделку. Но мы не можем позволить им иметь ядерное оружие", – сказал Трамп.

8 мая Белый дом объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. В администрации президента США отметили, что сделка не соответствует национальным интересам страны.

Трамп пригрозил Ирану проблемами, если страна продолжит ядерные разработки. 10 мая США расширили санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).