В Госдуме хотят повысить налог для телеканалов за аморальные программы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов ("Единая Россия") заявил, что необходимо создать рейтинг просвещенности телепередач и увеличить налоговую нагрузку для телеканалов, которые транслируют передачи с низкой социальной ответственностью.
"Есть рациональное зерно: исходя из этого рейтинга, могли бы увеличиваться или сокращаться издержки владельца канала, например, методом снижения или увеличения налоговой нагрузки", – сказал Шолохов Агентству "Москва".
Также он заявил, что от передач, которые не несут образовательных функций, происходит такой же вред, как от курения. В России продаются сигареты, за это взимается повышенный налог как с потенциально вредного для человека продукта. Аналогично можно было бы взимать повышенный налог с телеканалов за трансляцию "вредного" контента, считает Шолохов.
Ранее Госдума исключила возможность введения налогов на животных. Об этом заявил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он отметил, что налог на животных может привести к массовому избавлению от питомцев, чего нельзя допустить.
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