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11 февраля, 17:34

В Госдуме исключили введение налога на животных

власть общество

11 февраля, 17:34

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Госдума не рассматривает возможность введения налогов на животных. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Я хочу поставить точку в каких-то тенденциозных вбросах, которые касаются того, что якобы есть мысли по поводу введения неких налогов на животных. Знайте, что Госдума и профильный комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды категорически против введения любых налогов, поборов, платежей и так далее за животных", — приводит слова депутата Агентство "Москва".

Бурматов подчеркнул, что введение налогов на животных может привести к массовому избавлению от питомцев, чего нельзя допустить. Депутат добавил, что информацию о якобы подготовке законопроекта распространяет ряд СМИ. "Оставим это на их совести", — резюмировал депутат.

С инициативой о регистрации кошек и собак выступил Минсельхоз. Согласно законопроекту, животных будут вносить в единую базу данных и присваивать идентификационный номер.

власть общество

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