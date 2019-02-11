Песков не стал комментировать возвращение капитана "Норда" в Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался оценивать работу спецслужб по возвращению в Крым капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщает РИА Новости.
"Я не буду это комментировать, главное, что он находится на родине, главное, что он находится в Крыму. Это главное, а нюансы уже, наверное, – или мы что узнаем со временем, или мы не узнаем, но – еще раз повторяю – результат говорит сам за себя", – заявил Песков.
Ранее о возвращении Горбенко рассказала его мать. По ее словам, моряк чувствует себя нормально.
25 марта украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находились десять членов экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым, в том числе через процедуру обмена.
Капитана обвинили в незаконном занятии рыбным промыслом и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. 10 апреля суд отпустил его под залог, обязав являться для проведения следственных действий.
4 февраля Горбенко был объявлен украинской полицией в розыск как без вести пропавший. Мужчина исчез из поля зрения правоохранителей в городе Мелитополь Запорожской области 26 января. В связи с исчезновением капитана было заведено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
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