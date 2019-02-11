В Госдуме поддержали идею вернуть палатки и ларьки в российских городах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал инициативу замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова вернуть торговые ларьки и палатки на улицы российских городов.

"Я абсолютно согласен с Евтуховым, что необходимо дать больше свободы в данном вопросе муниципальным, городским, областным властям", – цитирует депутата RT.

По словам Гутенева, "избыточная концентрация объемов продаж в торговых сетях формирует соблазн монополистам значительно повышать свою маржинальность". В результате граждане вынуждены переплачивать, а малый и средний бизнес становится ограниченным.

Депутат отметил, что речь не идет о том, чтобы "возвращаться в 1990-е, когда центральные улицы крупных городов превращались в барахолки", однако ситуация, по его мнению, нуждается в изменении.

Ранее в интервью "Российской газете" Евтухов заявил, что на улицы российских городов могут вернуть палатки и ларьки. По его словам, на сегодня производителей, желающих реализовывать продукцию в различных торговых точках страны больше, чем самих магазинов.