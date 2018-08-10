Путин не принимал решения об изъятии сверхдоходов несырьевых компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний, однако само решение еще не принято, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о письме, которое главе государства направил его помощник Андрей Белоусов. "Письмо действительно такое было, оно было с грифом "для служебного пользования", действительно была высказана экспертная точка зрения и действительно на нем стоит резолюция президента "Согласен", – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что предложения, которые правительство представит Путину, будут учитывать необходимость сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний.

При этом встреча с представителями металлургических и химических компаний пока не запланирована, поскольку российский лидер еще не давал согласие на какие-либо решения.