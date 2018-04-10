РФ не будет скоропалительно отвечать на санкции США – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет скоропалительно отвечать на санкции США, так как это было бы некорректно. По его словам, во главу угла нужно ставить собственные интересы страны, передает РИА Новости.

"По-прежнему ситуация анализируется. Давайте не забывать, что, конечно, ситуация непростая, но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы", – сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждается ли ответ РФ на американские санкции и когда он последует.

По поводу встречи президента с Дональдом Трампом, Песков отметил, что пока договоренностей о ее дате нет.

Он отметил, что стоит дождаться, когда появится кандидатура госсекретаря в США, так как главы государств договорились поручить поработать над этой темой министру иностранных дел РФ и госсекретарю США.

США ввели санкции в отношении российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались Алексей Миллер, Андрей Костин, Виктор Вексельберг, Владимир Богданов, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

Ограничения обернулись существенными убытками для российских миллиардеров. Потери богатейших россиян за день составили 12 миллиардов долларов.