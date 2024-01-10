Песков заявил, что Минобороны провело огромную работу по решению проблем участников СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны РФ провело значительную работу для решения проблем участников спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Масштаб специальной военной операции большой. Поэтому какие-то шероховатости неизбежны. Не может вся система работать без каких-то накладок, они неизбежны", – отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что система "во многом налажена", а военным ведомством и другими структурами в этой сфере проведена гигантская работа.

По его словам, Владимир Путин беседует с министром обороны Сергеем Шойгу по нескольку раз в день. Так он прокомментировал просьбу журналистов рассказать, поговорил ли российский лидер с главой МО РФ после некоторых организационных сбоях, на которые жаловались участники СВО и их близкие.

Ранее президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта, напомнив, что киевская сторона, а не российская, публично заявила о выходе из переговорного процесса.

Он указал на то, что был подписан указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете ведения переговоров с РФ.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, можно передать Украине все мировое вооружение и все денежные средства, однако она все равно не выиграет в конфликте с Россией.

Политик уверен, что у Украины нет сил, чтобы перевернуть военную ситуацию и провести контрнаступление. Кроме того, Фицо не верит в военное урегулирование конфликта на Украине.

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