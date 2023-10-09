Песков назвал неизбежной тенденцию на снижение накачивания Украины оружием

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Процесс сокращения поставок оружия Украине является неизбежной тенденцией. Таким мнением поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается вот этих ревнивых заявлений, которые уже начинаются из Киева и так далее, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями – он и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе войдет в тенденцию на снижение", – заявил он.

По словам Пескова, это случится неизбежно, так как технические возможности имеют свой предел, а деньги, в свою очередь, имеют свойство заканчиваться. Кроме того, появляются новые потребности для того, куда направлять средства.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли повлиять на ход спецоперации на территории Украины планы Вашингтона на поставки вооружений Израилю. Вместе с этим Песков уточнил, что российские власти видят эмоциональную усталость западных налогоплательщиков.

Ранее сенатор Алексей Пушков рассказал, что западные государства изменят приоритеты во внешней политике из-за обострения конфликта между Палестиной и Израилем. По его мнению, Запад будет уделять Украине меньше внимания, чем это было раньше.

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