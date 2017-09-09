Минобороны Японии заявило о возможном пуске ракеты в КНДР

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Министр обороны Японии Ицунори Онодэра не исключает запуска баллистической ракеты в Северную Корею по случаю 69-й годовщины образования КНДР, передает ТАСС.

"Исходя из заявлений и действий Северной Кореи, такую вероятность исключать нельзя. Конечно, важно сохранять бдительность и в обычные дни, однако в прошлом году 9 сентября Пхеньян провел пятое ядерное испытание", – отметил глава ведомства.

Министерство обороны Японии развернуло в ряде районов страны ПВО Patriot PAC-3 и направило в Японское море корабли, которые оснащены системой слежения и наведения Aegis.

Ранее Северная Корея доставила к своему западному побережью нечто "похожее на межконтинентальную баллистическую ракету".

Транспортировка состоялась 4 сентября – спустя сутки после ядерного испытания. По некоторым данным, все это делается ночью, чтобы избежать наблюдения.