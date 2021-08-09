Путин учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве"

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Владимир Путин издал указ об учреждении ордена "За заслуги в культуре и искусстве" и медали "За труды в культуре и искусстве". Документ опубликован на портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве", – говорится в тексте.

Ранее Путин подписал указ о создании в России межведомственной комиссии по историческому просвещению, целью деятельности которой станет обеспечение эффективного взаимодействия органов власти, представителей научно-образовательного и культурного сообществ для предотвращения попыток фальсификации истории.