Собянин уволил замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении заместителя руководителя столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Анатолия Валетова. Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Валетова уволят с 17 августа 2018 года в связи с истечением срока действия служебного контракта.

Свою должность госслужащий занимал с августа 2011 года. Он курировал такие направления деятельности ведомства, как поддержание кредитного рейтинга Москвы, организация выставок и когрессов и развитие столицы как международного финансового центра.