В Минфине предложили отменить льготный акциз на некоторые виды вина и шампанского

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Минфине предложили отменить с 2019 года пониженный акциз на ряд видов вина и шампанского. Как сказано в подготовленном ведомством документе, речь идет о российских тихих и игристых винах с защищенным географическим наименованием. Он размещен на сайте бюджетного комитета Госдумы.

Как пояснили в Минфине, пониженная ставка на эти виды вин ранее действовала для поощрения отечественного виноделия. При этом еще в мае 2017 года ведомство отменило пониженный акциз на импортные вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

Согласно предложению Минфина, с 2019 года на вина и шампанское, которые производятся как в России, так и за ее пределами, установят единую ставку акциза.

Ранее Минфин также предложил ужесточить контроль над оборотом пива, сидра и медовухи. Если проект будет одобрен, с 2019 года производителей обяжут маркировать свою продукцию, иначе она будет изъята как нелегальная.