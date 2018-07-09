В Минфине предложили отменить льготный акциз на некоторые виды вина и шампанского

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Минфине предложили отменить с 2019 года пониженный акциз на ряд видов вина и шампанского. Как сказано в подготовленном ведомством документе, речь идет о российских тихих и игристых винах с защищенным географическим наименованием. Он размещен на сайте бюджетного комитета Госдумы.
Как пояснили в Минфине, пониженная ставка на эти виды вин ранее действовала для поощрения отечественного виноделия. При этом еще в мае 2017 года ведомство отменило пониженный акциз на импортные вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.
Согласно предложению Минфина, с 2019 года на вина и шампанское, которые производятся как в России, так и за ее пределами, установят единую ставку акциза.
Ранее Минфин также предложил ужесточить контроль над оборотом пива, сидра и медовухи. Если проект будет одобрен, с 2019 года производителей обяжут маркировать свою продукцию, иначе она будет изъята как нелегальная.
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