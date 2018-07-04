Минфин предложил ужесточить контроль над оборотом пива

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Министерство финансов России предложило начать маркировать пиво и пивные напитки со следующего года, данные поправки коснутся также сидра, медовухи и пуаре.
Согласно документу, с 1 января 2019 года производители должны будут маркировать продукцию, а без этого она будет относиться к нелегальной и ее могут изъять. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Ужесточения обусловлены выявлением несоответствия требованиям госстандартов 997 образцов
В России в настоящий момент обязательная маркировка распространяется только на крепкий алкоголь и вино.
В Министерстве финансов отметили, что в законопроекте отмечена приблизительная дата введения маркировки, на практике ее могут ввести не раньше середины 2019 года.
Ранее комитет Госдумы по охране здоровья предложил ограничить рекламу газировки, энергетиков, сосисок и колбас.
Для снижения доступности и потребления сахаросодержащих напитков, в Госдуме также высказали идею повысить налоги для производителей газировки и ввести акцизы на них. Кроме того, правительству предлагают рассмотреть вопрос об увеличении минимального объема социальной рекламы о здоровом образе жизни. А для производителей негазированной природной питьевой воды в России могут ввести налоговые льготы.
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